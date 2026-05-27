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Agenda Dragons

Studios Universal, Hachette Jeunesse, DreamWorks

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L'agenda 2026-2027 indispensable pour tous les fans de Dragons ! - Des pages intérieures illustrées, pour passer l'année aux côtés de Krokmou, Harold, Astrid et leurs amis sur Beurk ! - Une page par jour pour inscrire ses devoirs et ne jamais rien louper. - Un aperçu annuel avec un calendrier comportant les vacances scolaires. - Une page pour compléter son emploi du temps. - Pour accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire.

Par Studios Universal, Hachette Jeunesse, DreamWorks
Chez Hachette

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Auteur

Studios Universal, Hachette Jeunesse, DreamWorks

Editeur

Hachette

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda Dragons

Studios Universal, Hachette Jeunesse, DreamWorks

Paru le 27/05/2026

320 pages

Hachette

9,90 €

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Scannez le code barre 9782017908654
9782017908654
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