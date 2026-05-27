Agenda Dragons

L'agenda 2026-2027 indispensable pour tous les fans de Dragons ! - Des pages intérieures illustrées, pour passer l'année aux côtés de Krokmou, Harold, Astrid et leurs amis sur Beurk ! - Une page par jour pour inscrire ses devoirs et ne jamais rien louper. - Un aperçu annuel avec un calendrier comportant les vacances scolaires. - Une page pour compléter son emploi du temps. - Pour accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire.