A Vienne, l'art s'affole, la musique s'invente, les conventions volent en éclats. Alma Mahler traverse les cercles littéraires et artistiques, bouscule les génies et façonne sa propre légende. Compositrice sacrifiée, épouse de trois génies - Mahler, Gropius, Werfel -, égérie de Klimt et amante de Kokoschka, elle incarne les contradictions d'une époque mouvante. Entre salons viennois et exil américain, création étouffée et influence déterminante, elle navigue dans les cercles les plus prestigieux. Mathilde Aycard et Pierre Vallaud plongent dans l'intimité d'Alma, révélant ses doutes, ses élans, ses audaces. On suit son enfance, ses premiers lieder, ses amours tourmentées, ses choix de femme libre. Les salons littéraires, la Sécession, l'ombre du Bauhaus, Freud, tout s'entrecroise dans une fresque où l'histoire culturelle et la quête de soi se confondent. Par la richesse des correspondances inédites, la précision des faits et une écriture vive, ce portrait dévoile la singularité d'une féministe à sa manière, actrice et témoin de la modernité.