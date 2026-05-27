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#Roman jeunesse

Angel et ses amis

Disney

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Deux aventures inédites d'Angel et ses amis ! Dans son laboratoire au fin fond de la galaxie, le professeur Jumba Jookiba est ravi de sa nouvelle expérience ! ll s'agit d'une adorable créature rose, dont la voix enchanteresse pousse les gens à devenir mauvais... Angel est née ! Que ce soit sur Terre ou dans l'espace, ce n'est que le début de grandes aventures pour elle et tous ses amis... Découvrez les aventures d'Angel, l'amoureuse de Stitch ! - Un roman cadeau au format XXL ! - Une maquette agrémentée d'illustrations inédites - Un texte accessible aux jeunes lecteurs Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Angel et ses amis

Disney

Paru le 27/05/2026

144 pages

Hachette

9,90 €

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Scannez le code barre 9782017384199
9782017384199
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