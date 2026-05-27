Deux aventures inédites d'Angel et ses amis ! Dans son laboratoire au fin fond de la galaxie, le professeur Jumba Jookiba est ravi de sa nouvelle expérience ! ll s'agit d'une adorable créature rose, dont la voix enchanteresse pousse les gens à devenir mauvais... Angel est née ! Que ce soit sur Terre ou dans l'espace, ce n'est que le début de grandes aventures pour elle et tous ses amis... Découvrez les aventures d'Angel, l'amoureuse de Stitch ! - Un roman cadeau au format XXL ! - Une maquette agrémentée d'illustrations inédites - Un texte accessible aux jeunes lecteurs Dès 6 ans.