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L'Amérique latine à l'époque contemporaine

Olivier Dabène

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L'étude des difficultés qu'ont rencontrées les différents pays d'Amérique latine à trouver un ordre politique stable, compatible avec un développement économique harmonieux, de la fin du 19e siècle à nos jours, constitue le fil conducteur de cet ouvrage. Ni étude thématique, ni strict suivi chronologique, il s'organise autour de quelques périodes historiques dont les caractéristiques politiques, économiques, sociales et culturelles scandent l'évolution du continent. Ainsi sont examinés l'entrée de l'Amérique latine dans l'ère moderne (1870-1914), les années de prospérité (1914-1930), le temps du populisme (1930-1950), le séisme de la révolution cubaine (1950-1970), les années sombres (1968-1979), les transformations politiques et économiques des années 1980 et 1990, les caractéristiques contradictoires du tournant du siècle et, enfin, l'instabilité et la radicalisation politiques actuelles. A travers de constants va-et-vient entre les descriptions s'appliquant à l'ensemble des pays du continent et les illustrations de cas particuliers confirmant ou infirmant la tendance générale, il prend en compte dans l'explication de l'évolution des sociétés les facteurs tant internes qu'externes, sans omettre les contraintes du système inter-américain et le poids des Etats-Unis. Son originalité tient à cette démarche plurielle, au service d'une problématique qui s'appuie sur de nombreux chiffres et documents tirés des meilleures sources. Le site de l'OPALC (www. sciencespo. fr/opalc (Lien -> http : //www. sciencespo. fr/opalc)) complète l'ouvrage en mettant à disposition de nombreuses sources primaires.

Par Olivier Dabène
Chez Armand Colin

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Auteur

Olivier Dabène

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux

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L'Amérique latine à l'époque contemporaine

Olivier Dabène

Paru le 22/04/2026

288 pages

Armand Colin

31,00 €

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