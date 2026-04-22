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L'IA sera ce que tu en feras

Jean-Philippe Desbiolles, Laurent Prud'hon

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Mettez de côté les mythes extravagants et les prophéties alarmistes pour enfin comprendre ce qu'est l'IA. Depuis la première édition de cet ouvrage en 2019, tout a changé et pourtant rien n'a changé. Tout a changé avec l'arrivée des IA génératives qui bouleversent par leur ampleur et leur vitesse d'adoption tout ce que nous avons connu jusqu'alors avec l'IA "traditionnelle" . Mais rien n'a changé dans la mesure où les fondements de l'IA générative demeurent probabilistes et où l'humain reste plus que jamais au centre de tout. Dans ce livre, Jean-Philippe Desbiolles et Laurent Prud'hon, experts chevronnés de l'intelligence artificielle, proposent une mise en perspective claire et accessible. En s'appuyant sur des exemples concrets et 10 règles d'or simples et pragmatiques, ils partagent leur expérience de terrain et démystifient l'IA avec rigueur et humour. Ils rappellent que nous restons les créateurs, les formateurs, les superviseurs et les bénéficiaires finaux de ces systèmes. L'IA ne s'impose pas à nous : elle deviendra ce que nous déciderons d'en faire. A nous d'en définir les règles du jeu.

Par Jean-Philippe Desbiolles, Laurent Prud'hon
Chez Dunod

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Auteur

Jean-Philippe Desbiolles, Laurent Prud'hon

Editeur

Dunod

Genre

Intelligence artificielle

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L'IA sera ce que tu en feras

Jean-Philippe Desbiolles, Laurent Prud'hon

Paru le 22/04/2026

192 pages

Dunod

17,90 €

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