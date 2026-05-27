Quiz spécial foot

Une boîte de quiz pour tous les fans de foot : 78 questions, réparties en 6 catégories : Incroyables records, Pénalty & cie, Stars du foot, Histoire du foot, Clubs de légende, Coupes du monde. Pour faire gagner son équipe, il faut valider les 6 thématiques proposées en répondant correctement à 2 questions par catégorie. Dans le livret : les règles du jeu et toutes les réponses. Jeu collaboratif pour tester son esprit d'équipe ! De 2 à 6 joueurs. Durée d'une partie : environ 30 minutes.