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Quiz spécial foot

Mickaël Grall

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Une boîte de quiz pour tous les fans de foot : 78 questions, réparties en 6 catégories : Incroyables records, Pénalty & cie, Stars du foot, Histoire du foot, Clubs de légende, Coupes du monde. Pour faire gagner son équipe, il faut valider les 6 thématiques proposées en répondant correctement à 2 questions par catégorie. Dans le livret : les règles du jeu et toutes les réponses. Jeu collaboratif pour tester son esprit d'équipe ! De 2 à 6 joueurs. Durée d'une partie : environ 30 minutes.

Par Mickaël Grall
Chez Hachette

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Auteur

Mickaël Grall

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Quiz spécial foot

Mickaël Grall

Paru le 27/05/2026

127 pages

Hachette

11,95 €

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Scannez le code barre 9782017359296
9782017359296
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