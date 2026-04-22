"Tu veux savoir comment j'en suis arrivée là ? A genoux sur le parquet, les mains derrière la tête comme une criminelle ? Moi, Emma Paris, 4millions d'abonnés tous réseaux confondus, en train de hurler nue devant la BRI ? Peut-être que tu as vu la vidéo. Celle qui a fait 20millions de vues. Peut-être que tu sais déjà. Ou plutôt, tu crois savoir. . ". Août 2025. Emma Paris révèle que sa fiancée, Clara, a été incarcérée puis séduite en prison par une jeune femme soupçonnée de faits de terrorisme. Les réseaux sociaux explosent. Les médias se déchaînent. Les politiques s'en mêlent. Mais personne ne sait ce qui s'est réellement passé. La passion. Les sacrifices. La manipulation. L'aveuglement. Voici la vérité. Au-delà du scandale, Emma Paris se livre dans un récit intime coécrit avec la romancière Anne Akrich. Avec sincérité et autodérision, elle décortique les rouages de l'emprise amoureuse à l'ère des réseaux sociaux et raconte ce que personne n'a vu : les coulisses d'une chute.