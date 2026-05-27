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Sardaigne

Collectif, Le Routard

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A mi-chemin entre ciel, terre et mer, la farouche beauté de cette île en séduira plus d'un. Des plages à couper le souffle, une histoire passionnante, des sites naturels somptueux et une cuisine authentique, voilà la Sardaigne dans toute sa splendeur ! Dans Le Routard Sardaigne, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (remonter de Nebida jusqu'aux dunes de Piscinas, embarquer sur un ferry depuis Palau et explorer l'irrésistible archipel de La Maddalena...), des visites (flâner dans les rues de Cagliari et monter jusqu'au quartier du Castello, rester bouche-bée devant le site préhistorique de Su Nuraxi...) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Sardaigne hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Italie, Sicile, Sardaigne

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Sardaigne

Collectif, Le Routard

Paru le 27/05/2026

363 pages

Hachette

15,95 €

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