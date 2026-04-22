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#Roman francophone

Le Temps retrouvé

Marcel Proust

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"Les parties blanches de barbes jusque-là entièrement noires rendaient mélancoliques le paysage humain de cette matinée, comme les premières feuilles jaunes des arbres alors qu'on croyait encore pouvoir compter sur un long été, et qu'avant d'avoir commencé d'en profiter on voit que c'est déjà l'automne. Alors moi qui depuis mon enfance, vivant au jour le jour et ayant reçu d'ailleurs de moi-même et des autres une impression définitive, je m'aperçus pour la première fois, d'après les métamorphoses qui s'étaient produites dans tous ces gens, du temps qui avait passé pour eux, ce qui me bouleversa par la révélation qu'il avait passé aussi pour moi. Et indifférente en elle-même, leur vieillesse me désolait en m'avertissant des approches de la mienne".

Par Marcel Proust
Chez Flammarion

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Auteur

Marcel Proust

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Le Temps retrouvé

Marcel Proust

Paru le 22/04/2026

525 pages

Flammarion

8,40 €

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