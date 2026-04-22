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#Roman francophone

Une vie

Guy de Maupassant

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Une vie, le premier roman de Maupassant, raconte une vie parmi d'autres, n'importe laquelle, celle de n'importe qui, la vie. L'histoire banale d'une jeune fille qui, sortant du couvent, trouve l'amour, se marie et découvre la jouissance sexuelle, avant de s'apercevoir que son époux désire ailleurs, et de faire peu à peu le deuil de ses illusions... De la première à la dernière page de ce récit naturaliste exemplaire, Maupassant dévoile la profondeur sublime d'une existence ordinaire. Ainsi que l'écrit Annie Ernaux, Une vie est "un roman magnifique, d'une lucidité noire et d'une profonde compassion pour la condition humaine". Interview : " Annie Ernaux, pourquoi aimez-vous Une vie ? ".

Par Guy de Maupassant
Chez Flammarion

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Auteur

Guy de Maupassant

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Une vie

Guy de Maupassant

Paru le 29/04/2026

346 pages

Flammarion

3,10 €

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