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Mini-Loup et les pirates

Philippe Matter

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Sur les mers du Sud, le capitaine Mini-Loup et son fidèle équipage voguent sur un navire à la recherche de l'île du Crâne où est caché le précieux trésor du redoutable pirate Barbe-Rousse. Arrivés sur l'île, Mini-Loup et ses amis parviendront-ils à dérober le mystérieux magot sans déclencher la colère du sanguinaire et cruel flibustier ? Pour Mini-Loup et sa bande de petits corsaires, l'aventure ne fait que commencer... Retrouve cette formidable aventure de Mini-Loup avec en plus un sabre gonflable pour devenir toi aussi Mini-Loup pirate.

Par Philippe Matter
Chez Hachette

|

Auteur

Philippe Matter

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Mini-Loup et les pirates

Philippe Matter

Paru le 03/06/2026

32 pages

Hachette

9,95 €

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