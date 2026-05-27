Mini-Loup et les pirates

Sur les mers du Sud, le capitaine Mini-Loup et son fidèle équipage voguent sur un navire à la recherche de l'île du Crâne où est caché le précieux trésor du redoutable pirate Barbe-Rousse. Arrivés sur l'île, Mini-Loup et ses amis parviendront-ils à dérober le mystérieux magot sans déclencher la colère du sanguinaire et cruel flibustier ? Pour Mini-Loup et sa bande de petits corsaires, l'aventure ne fait que commencer... Retrouve cette formidable aventure de Mini-Loup avec en plus un sabre gonflable pour devenir toi aussi Mini-Loup pirate.