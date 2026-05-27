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Tarot - Le roman graphique

Valentina Grande, Chiara Raimondi

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Explorez les secrets du tarot et laissez-vous emporter par un univers où art et mystère se rencontrent. Découvrez la vie fascinante de Pamela Colman Smith, l'illustratrice derrière le célèbre tarot Rider-Waite. Son histoire méconnue révèle un nouvel éclairage sur la véritable signification de ces cartes intemporelles. En explorant leurs origines, vous apprendrez à libérer tout leur potentiel pour vous conseiller et vous guider. Avec l'expertise tarot de Lindsay Squire, alias The Witch of the Forest, c'est un récit inoubliable à lire absolument. Préparez-vous à être captivé, éclairé et émerveillé !

Par Valentina Grande, Chiara Raimondi
Chez Hachette

|

Auteur

Valentina Grande, Chiara Raimondi

Editeur

Hachette

Genre

Divers

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Tarot - Le roman graphique

Valentina Grande, Chiara Raimondi

Paru le 27/05/2026

128 pages

Hachette

18,00 €

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Scannez le code barre 9782017342809
9782017342809
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