Tarot - Le roman graphique

Explorez les secrets du tarot et laissez-vous emporter par un univers où art et mystère se rencontrent. Découvrez la vie fascinante de Pamela Colman Smith, l'illustratrice derrière le célèbre tarot Rider-Waite. Son histoire méconnue révèle un nouvel éclairage sur la véritable signification de ces cartes intemporelles. En explorant leurs origines, vous apprendrez à libérer tout leur potentiel pour vous conseiller et vous guider. Avec l'expertise tarot de Lindsay Squire, alias The Witch of the Forest, c'est un récit inoubliable à lire absolument. Préparez-vous à être captivé, éclairé et émerveillé !