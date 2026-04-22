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De l'idée banale au scénario génial

Pauline Mauroux

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Vous avez une idée d'histoire... mais elle reste floue, bancale ou refuse obstinément de décoller ? Vous doutez de vos personnages, de votre intrigue et de la manière de structurer tout ça ? Le problème n'est pas votre talent, c'est que personne ne vous a jamais donné la bonne méthode. Avec l'humour et la pédagogie qui font le succès de sa newsletter tchik tchak®, la scénariste Pauline Mauroux dépoussière la dramaturgie et vous donne des outils concrets pour transformer une idée un peu molle en un récit béton ! Exit les manuels théoriques : place à une approche pratique, visuelle et décomplexée de l'écriture scénaristique. Grâce à ses méthodes novatrices, comme le Pentaxe et les Trois plans du personnage ou encore sa Structure en 8 séquences, ce manuel vous accompagne pas à pas pour construire des personnages et des histoires mémorables. Un véritable compagnon d'écriture pour passer, enfin, d'une idée banale... à un scénario génial !

Par Pauline Mauroux
Chez Larousse

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Auteur

Pauline Mauroux

Editeur

Larousse

Genre

Scénario, synopsis

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De l'idée banale au scénario génial

Pauline Mauroux

Paru le 22/04/2026

316 pages

Larousse

24,99 €

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Scannez le code barre 9782036070264
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