Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'assiette spécial ménopause

Marion Chibrard, Sybille Naud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La ménopause transforme profondément le corps : variations hormonales, prise de poids, bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fatigue... Pourtant, cette période de transition peut être bien vécue grâce à une alimentation ciblée, capable de soutenir l'équilibre hormonal et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose ou de diabète. Ce livre a été pensé pour vous accompagner et vous aider à retrouver vitalité, sérénité et plaisir à table. - Quels sont les aliments qui aggravent les symptômes de la ménopause ? - Quels aliments privilégier pour soutenir les hormones, protéger le coeur et renforcer les os ? - Comment organiser ses repas pour stabiliser sa glycémie et mieux dormir ? - Quelles méthodes de cuisson préservent les nutriments essentiels ? 10 fiches techniques rédigées par une nutritionniste, pour comprendre les enjeux métaboliques de la ménopause, maîtriser l'équilibre hormonal naturel et renforcer votre organisme. De nombreux conseils pratiques vous guideront pour composer des assiettes savoureuses, variées et adaptées à vos besoins spécifiques. 50 recettes gourmandes et équilibrées : Assiette méditerranéenne, Energy balls, Brochettes de cabillaud, Shakshuka verte et dukkah maison, Wrap aux épinards, Salade de haricots marinés au zaatar... De quoi vous régaler en prenant soin de vous du petit déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner, les en-cas et les boissons.

Par Marion Chibrard, Sybille Naud
Chez Hachette

|

Auteur

Marion Chibrard, Sybille Naud

Editeur

Hachette

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'assiette spécial ménopause par Marion Chibrard, Sybille Naud

Commenter ce livre

 

L'assiette spécial ménopause

Marion Chibrard, Sybille Naud

Paru le 22/04/2026

168 pages

Hachette

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017364900
9782017364900
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.