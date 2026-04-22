L'assiette spécial ménopause

La ménopause transforme profondément le corps : variations hormonales, prise de poids, bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fatigue... Pourtant, cette période de transition peut être bien vécue grâce à une alimentation ciblée, capable de soutenir l'équilibre hormonal et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose ou de diabète. Ce livre a été pensé pour vous accompagner et vous aider à retrouver vitalité, sérénité et plaisir à table. - Quels sont les aliments qui aggravent les symptômes de la ménopause ? - Quels aliments privilégier pour soutenir les hormones, protéger le coeur et renforcer les os ? - Comment organiser ses repas pour stabiliser sa glycémie et mieux dormir ? - Quelles méthodes de cuisson préservent les nutriments essentiels ? 10 fiches techniques rédigées par une nutritionniste, pour comprendre les enjeux métaboliques de la ménopause, maîtriser l'équilibre hormonal naturel et renforcer votre organisme. De nombreux conseils pratiques vous guideront pour composer des assiettes savoureuses, variées et adaptées à vos besoins spécifiques. 50 recettes gourmandes et équilibrées : Assiette méditerranéenne, Energy balls, Brochettes de cabillaud, Shakshuka verte et dukkah maison, Wrap aux épinards, Salade de haricots marinés au zaatar... De quoi vous régaler en prenant soin de vous du petit déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner, les en-cas et les boissons.