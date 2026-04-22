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#Roman jeunesse

Le rêve de Wildstar

Catherine Kalengula, Master Spin

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Sophia n'a qu'une idée en tête : partir à la recherche des étoiles de la constellation de la Licorne pour retrouver son père ! Elle organise alors une soirée pyjama dans les écuries avec ses amis, mais un problème se présente : Wildstar n'est pas du tout décidée à suivre la trace des étoiles. Pourquoi refuse-t-elle d'aider Sophia ? La chevaucheuse doit vite le découvrir ! La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion - Pour tous les fans de licornes et d'aventures - Richement illustré par des images de la série NetflixDès 8 ans.

Par Catherine Kalengula, Master Spin
Chez Hachette

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Auteur

Catherine Kalengula, Master Spin

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Le rêve de Wildstar

Catherine Kalengula, Master Spin

Paru le 29/04/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017354925
9782017354925
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