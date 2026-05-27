Les Footmaniacs Tome 24

La BD officielle des fanas du ballon rond ! Les Footmaniacs sont de retour et, avec eux, tout le délire du ballon rond. Le FC Palajoy n'échappe à rien : buts ratés, tacles loupés, blessés imaginaires... tout y est. Et si l'équipe ne connaît pas la gagne, elle connaît parfaitement l'art du gag. La preuve, la série remet les crampons pour la Coupe du Monde 2026 ! De New York à Mexico, en passant par Toronto, la folie foot s'invite chez les Dubut et leurs acolytes. Une bande dessinée pour fans du ballon ou des 3 mi-temps, peu importe le score !