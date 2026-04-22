Iris Kelly doesn't date

Iris ne croit plus aux contes de fées. L'amour, elle le réserve à ses romans... quand l'inspiration ne l'a pas complètement abandonnée. Une nuit avec une inconnue charismatique lui semble alors être une parenthèse parfaite pour se changer les idées. De son côté, Stevie, brille sur scène mais se perd dans sa vie sentimentale. Elle en a assez de voir ses deux amies, dont son ex, vivre le parfait amour. Quand elle croise Iris dans un bar, cette rencontre magnétique et déroutante lui semble être l'échappatoire idéale. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et cette aventure sans lendemain devient au contraire la pire soirée de sa vie. Elles étaient censées ne jamais se revoir... Jusqu'à ce qu'Iris décroche le rôle principal dans la pièce où joue Stevie. Et qu'elle comprenne que Stevie a menti à son entourage sur leur relation, lorsque cette dernière lui demande, pour sauver la face devant ses amies et son ex, de feindre d'être sa petite amie. Mais une simple mise en scène peut vite se transformer en quelque chose de plus vrai...