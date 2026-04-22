Alias Lily Moreau

Lily Moreau a tout pour elle : des parents formidables, une passion pour la mode et un tas d'amis. De son côté, Emily Duan n'a qu'une mère qui travaille sans relâche et un rêve qu'elle n'ose pas réaliser. Tout les oppose, à un détail près : Lily et Emily sont une seule et même personne. Afin d'obtenir le job de prof particulier d'Oliver Lancaster, étudiant fortuné à la beauté solaire, Emily s'est inventé le personnage de Lily Moreau, une jeune femme riche, chic et glamour. Le problème ?? Liam Lancaster, le taciturne grand frère d'Oliver, est prêt à tout pour protéger l'empire familial. Quitte à fouiller dans les affaires des autres. Heureusement, le mensonge d'Emily est parfaitement ficelé, et le secret bien gardé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Hormis le risque de se perdre en route ?? Car à mener une double existence, on finit par oublier qui l'on est...