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La Légion Fantôme

Mike Brooks

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Solomon Akurra rêve d'empire. En tant que Maître Herseur, il a unifié les forces querelleuses de l'Alpha Legion sous son commandement et a conquis des systèmes stellaires entiers. Porteur de ce qu'il clame être l'arme de son Primarque, Solomon se taille un nouvel avenir. Bien des seigneurs de guerre renégats cherchent à asservir le genre humain, mais le Fantôme en veut plus. Il désire briser l'Impérium et rebâtir l'humanité. Toutefois son ambition attire les ennemis, et l'Impérium se dresse en force pour détruire la Légion Fantôme et le monde en devenir de Solomon. Pour défendre ce qui lui appartient, le Maître Herseur va devoir tester les limites non seulement de ses prouesses martiales mais aussi de ses intrigues. Il s'est préparé pour une longue partie mais alors que les assassins impériaux rôdent dans les ombres et que la rage et la dissension déchirent les rangs de sa Légion, le terrible prix à payer pour concrétiser sa vision s'avèrera-t-il trop élevé ?

Par Mike Brooks
Chez Games Workshop

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Auteur

Mike Brooks

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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La Légion Fantôme

Mike Brooks trad. Sylvain Clément

Paru le 22/04/2026

357 pages

Games Workshop

15,00 €

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