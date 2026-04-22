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Blue Lock Tome 32

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

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Le match est relancé par le but égalisateur phénoménal de Rin Itoshi ! Portée par une série de changements fulgurants, la tension atteint son paroxysme sur le terrain. Sous l'effet de cette effervescence, Loki, encore resté sur le banc jusqu'ici, et Noa annoncent brusquement leur entrée en jeu ! Au coeur du tumulte, Isagi plonge dans une analyse acharnée, à la recherche d'une stratégie décisive... Le dénouement approche, et cette ultime bataille s'apprête à déclencher une onde de choc capable de bouleverser le monde !

Par Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura
Chez Pika Edition

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Auteur

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Blue Lock Tome 32

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Paru le 13/05/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306068
9791043306068
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