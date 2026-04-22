La ballade de Jango Fett

Les Sith ont entamé les dernières manoeuvres de leur conquête galactique et recherchent le sujet idéal pour leurs expériences secrètes. Le Seigneur Tyranus pense avoir trouvé en Jango Fett le candidat parfait... mais pour le confirmer, il va falloir plonger dans le passé du chasseur de primes le plus redouté de la galaxie ! Ce récit retrace l'histoire de Jango, de son enfance à la ferme des Fett, en passant par l'anéantissement des fiers guerriers mandaloriens, jusqu'à sa transformation en chasseur de primes. La mini-série, au sommaire de La Menace Révélée Tome 1 paru en 2021, est sans aucun doute l'une des histoires les plus captivantes de cette époque de la galaxie Star Wars.