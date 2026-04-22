L'un des plus grands ennemis de Spider-Man mais aussi l'un des plus grands protecteurs de la Terre est né de l'association du symbiote Venom au journaliste Eddie Brock. Redécouvrez ses origines, ses premiers pas en tant que héros et sa confrontation avec le premier hôte du symbiote ! Comme Thanos, Venom est un personnage incontournable qui méritait sa place dans la collection MARVEL POCHE. Nous avons rassemblé ici ses origines et des épisodes emblématiques qui en font l'une des figures les plus captivantes de l'univers Marvel.