Predator Vs Spider-Man

Un tueur est en vadrouille dans un New York écrasé par la canicule. Spider-Man mène l'enquête, sans se douter qu'un Predator rôde dans les rues de sa ville. Mais ce n'est pas un membre ordinaire de son espèce : Skinner est différent des autres Yautja, ce qui fait de lui un chasseur bien plus retors et vicieux que ses congénères... Benjamin Percy (X-Force, Wolverine) poursuit son exploration des Predators dans des combats contre les héros Marvel. Après Wolverine et la Panthère Noire, il met un Yautja face au héros le plus emblématique de Marvel : Spider-Man !