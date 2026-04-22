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Predator Vs Spider-Man

Benjamin Percy, Marcelo Ferreira

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Un tueur est en vadrouille dans un New York écrasé par la canicule. Spider-Man mène l'enquête, sans se douter qu'un Predator rôde dans les rues de sa ville. Mais ce n'est pas un membre ordinaire de son espèce : Skinner est différent des autres Yautja, ce qui fait de lui un chasseur bien plus retors et vicieux que ses congénères... Benjamin Percy (X-Force, Wolverine) poursuit son exploration des Predators dans des combats contre les héros Marvel. Après Wolverine et la Panthère Noire, il met un Yautja face au héros le plus emblématique de Marvel : Spider-Man !

Par Benjamin Percy, Marcelo Ferreira
Chez Panini comics

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Auteur

Benjamin Percy, Marcelo Ferreira

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Predator Vs Spider-Man

Benjamin Percy, Marcelo Ferreira

Paru le 22/04/2026

104 pages

Panini comics

18,00 €

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