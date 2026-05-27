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Le Phénix des affaires

Alexandre Vézina

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Et s'il fallait plonger dans les ténèbres pour espérer revoir la lumière ? Jean-François Savard avait tout : une entreprise florissante, une maison somptueuse, une vie qu'on envie. Mais, dans le monde sans pitié des affaires, l'ascension est souvent suivie d'une chute brutale. Aujourd'hui relégué au rôle de consultant dans une région tranquille de Portneuf, il survit plus qu'il ne vit, porté par une amertume discrète et une certitude glaçante : le succès n'est qu'un masque. Mais quand l'un de ses clients, dirigeant d'une importante entreprise manufacturière, se suicide dans des circonstances troublantes, Jean-François accepte, à contrecoeur, de reprendre les rênes. Ce qui semblait n'être qu'un mandat de redressement financier se transforme vite en cauchemar. Mensonges comptables, alliances toxiques, menaces silencieuses : l'entreprise cache bien plus que des dettes. Tandis que le piège se referme, Jean-François se retrouve au coeur d'une spirale de trahisons, de manipulations et de jeux de pouvoir, où le monde des affaires flirte dangereusement avec celui du crime organisé. Pour survivre, il devra affronter non seulement les ennemis de l'extérieur, mais surtout les fantômes d'un passé qu'il croyait enfoui.

Par Alexandre Vézina
Chez Editions Béliveau

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Auteur

Alexandre Vézina

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Thrillers

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Le Phénix des affaires

Alexandre Vézina

Paru le 27/05/2026

386 pages

Editions Béliveau

21,90 €

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