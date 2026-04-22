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Star Wars Légendes - La Rébellion Tome 4 . Edition collector

Rob Williams, Jeremy Barlow, Thomas Andrews

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La guerre contre l'Empire se poursuit ! Des mois après la destruction de l'Etoile de la Mort, l'Alliance Rebelle s'attaque à l'Empire, morceau après morceau. Mais à qui peut-elle réellement faire confiance ? A Jorin Sol, stratège rebelle secouru après de longs mois passés entre les mains de l'ennemi ? Ou à Janek "Tank" Sunber, ami d'enfance de Luke Skywalker et lieutenant impérial qui affirme vouloir rejoindre la Rébellion ? Retrouvez aussi Boba Fett et Lando Calrissian dans d'autres aventures explosives ! Les séries Star Wars publiées entre 1991 et 2014 par Dark Horse sont rassemblées dans de robustes volumes d'environ 450 pages qui explorent différentes époques de la galaxie. Celui-ci nous plonge dans l'ère la plus mythique de la saga, juste avant L'Empire Contre-Attaque.

Par Rob Williams, Jeremy Barlow, Thomas Andrews
Chez Panini comics

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Auteur

Rob Williams, Jeremy Barlow, Thomas Andrews

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Star Wars Légendes - La Rébellion Tome 4 . Edition collector

Rob Williams, Jeremy Barlow, Thomas Andrews

Paru le 22/04/2026

496 pages

Panini comics

36,00 €

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