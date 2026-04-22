Plongez dans une série d'histoires de Venom en noir, blanc... et rouge sang ! Dans la jungle face à un commando paramilitaire, aux côtés d'un enfant en quête de vengeance, contre son meilleur ennemi Spider-Man, ou dans un monde où Peter Parker aurait cédé à ses pulsions les plus violentes... vous ne saurez plus où donner du symbiote ! Le format Black, White & Blood est devenu un passage obligé pour les antihéros Marvel, et Venom y trouve un terrain de jeu idéal ! Des récits brutaux et stylisés portés par des duos prestigieux : David Michelinie & Jonas Scharf, Ryan North & Creees Lee, Erik Larsen, Chris Bachalo... et bien d'autres !