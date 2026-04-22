Premier tome d'une nouvelle collection : le héros de l'histoire, c'est toi ! Un livre dont tu es le héros pour explorer Versailles par la lecture et le jeu. Le héros de l'histoire, c'est toi Le lecteur peut décider d'incarner Violette, jeune noble, ou Gaston, apprenti parfumeur. A chaque étape du récit, plusieurs options s'offrent à lui... Parviendra-t-il à sauver la reine ? Panique à Versailles En 1784, à la cour du roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette doit recevoir un colis un peu spécial. Mais un terrible complot se trame, et il va falloir arpenter le palais en long et en large pour découvrir qui se cache derrière tout ça... Explorer et découvrir Dans ce livre dont tu es le héros, le lecteur peut explorer le lieu extraordinaire qu'est le château de Versailles ; découvrir ses jardins, ses coutumes, ses décors, ses personnages mais aussi ses intrigues.