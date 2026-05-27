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#Roman francophone

La fleur des émotions

Emeric Lebreton

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Emma est une jeune femme sérieuse et ambitieuse ; et après des années d'efforts et de sacrifices, elle occupe enfin le poste de ses rêves ! Pourtant, le malaise monte. La pression et les brimades quotidiennes s'intensifient. Et un matin, elle s'effondre. Burn-out. Plus d'énergie. Plus d'envies. Plus d'émotions. Elle ne ressent plus rien. A bout de forces et sans espoir, elle se laisse convaincre de rencontrer un mystérieux philosophe. Celui-ci lui donne rendez-vous dès le lendemain... sur Ikaria, une petite île grecque. C'est le début d'un voyage initiatique, autour du monde. Au cours de chacune des huit étapes de cette aventure, Emma va renouer avec une émotion fondamentale. La joie, la peur, mais aussi la colère ou la surprise vont se réinviter en elle et lui rappeler que nos émotions sont bien plus qu'un chaos : elles sont notre boussole la plus précieuse. Un roman initiatique lumineux et profondément humain sur le pouvoir libérateur des émotions par Emeric Lebreton, docteur en psychologie.

Par Emeric Lebreton
Chez Marabout

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Auteur

Emeric Lebreton

Editeur

Marabout

Genre

Littérature française

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La fleur des émotions

Emeric Lebreton

Paru le 27/05/2026

224 pages

Marabout

17,90 €

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