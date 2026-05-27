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L'Organiseur personnalisable des maitresses en baskets Ed.2026-2027 - Planification et agenda

Anaïs Proy, Nina Raynal

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L'organiseur agenda 2026-2027 pour les professeurs des écoles, 100 % personnalisable, par Nina et Anaïs, fondatrices du blog "les maitresses en baskets" ! Plus qu'un agenda, il propose des astuces tout au long de l'année et aussi de nombreuses fiches pour constituer : son cahier journal, sa programmation annuelle, ses to-do list, ses mémos réunion et formation, le suivi personnalisé des élèves... Grâce à des compléments gratuits à télécharger, il s'adapte à toutes les situations : classes multi-niveaux , classes accueillant des élèves à besoins spécifiques. Et ce fichier détachable est le premier à s'adresser à toutes les fonctions de l'école : enseignement, direction, coordination, remplacement...

Par Anaïs Proy, Nina Raynal
Chez Hatier

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Auteur

Anaïs Proy, Nina Raynal

Editeur

Hatier

Genre

Agendas adulte

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L'Organiseur personnalisable des maitresses en baskets Ed.2026-2027 - Planification et agenda

Anaïs Proy, Nina Raynal

Paru le 27/05/2026

244 pages

Hatier

19,90 €

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