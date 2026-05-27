Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Monet

Ségolène Le Men, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LE LIVRE Depuis ses débuts de caricaturiste au Havre jusqu'à ses réalisations ultime sà Giverny, cette monographie aborde l'ensemble de la carrière d'un des pères de l'art moderne. La première partie de sa carrière a été sous-estimée : l'auteure revient sur son travail de caricaturiste et son initiation à la peinture par Boudin et Jongkind. De même, une nouvelle réflexion sur la peinture de plein-air s'imposait : peintre paysagiste avznt tout - de la Normandie à la côté méditerranéene en passant par les bords de Seine, Argenteuil mais aussi Belle-Ile et la Creuse - il élabore au fil des années une méthode de travail sans précédent. Le phénomène des séries - Gare Saint-Lazare, Meules, Cathédrale de Rouen, Giverny ... - est amplement analysé. Les sources d'inspiration de l'artiste sont également mises en regard de son oeuvre, des gravures romantiques aux estampes japonaises en passant par le cinéma. Une attention particulière est accordée à ses oeuvres graphiques peu reproduites : pastels, dessins. Etayé par un croisement de sources - correspondance, textes critiques de Geffroy à Clémenceau sans oublier Mirbeau, Zola, Proust ... - et par les analyses approfondies des oeuvres, ce livre permet ainsi de comprendre véritablement la démarche du peintre et son cheminement vers une poétique de la nature.

Par Ségolène Le Men, Xxx
Chez Citadelles et Mazenod

|

Auteur

Ségolène Le Men, Xxx

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Monet par Ségolène Le Men, Xxx

Commenter ce livre

 

Monet

Ségolène Le Men, Xxx

Paru le 27/05/2026

Citadelles et Mazenod

199,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386111013
9782386111013
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.