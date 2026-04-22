Les années 1949-1953

Eclectique : c'est le qualificatif qui s'impose a nous pour désigner la grande dame du crime dans ses oeuvres de 1949 à 1953. Diversifiant ses sources d'inspiration, la voici en Irak dans Rendez-vous à Bagdad, où elle flirte avec le roman d'espionnage, un genre dans lequel elle excelle. Mais Agatha Christie n'abandonne pas pour autant ses deux limiers favoris : Miss Marple est plongée au coeur d'une institution psychiatrique, où les miroirs multiplient de curieux Jeux de glaces... tandis qu'Hercule Poirot se voit obligé de goûter les charmes d'une pension de famille en désordre pour découvrir pourquoi Madame McGinty est morte... Ouvres traduites de l'anglais par Marie-Caroline Aubert, Janine Lévy, Elisabeth Luc, Jean-Marc Mendel et Robert Nobret