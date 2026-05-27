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Sale bête de chat !

James Burks

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L'amitié malgré l'adversité. La fin de l'été dans les bosquets. Les oiseaux virevoltent et les écureuils font le plein de provisions. Tout serait parfait si un chat errant, aussi stupide qu'opiniâtre, ne venait pas semer la panique. C'est le début d'une grande aventure pour un oiseau enjoué et un écureuil peureux. Bien que totalement opposés, les deux héros en quête de tranquillité vont pourtant se lier d'amitié tout en essayant de quitter le bosquet. Direction : Le sud, là où les oiseaux partent en migration.

Par James Burks
Chez Les aventuriers d'ailleurs

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Auteur

James Burks

Editeur

Les aventuriers d'ailleurs

Genre

Divers

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Sale bête de chat !

James Burks

Paru le 27/05/2026

128 pages

Les aventuriers d'ailleurs

14,90 €

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