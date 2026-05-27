Sale bête de chat !

L'amitié malgré l'adversité. La fin de l'été dans les bosquets. Les oiseaux virevoltent et les écureuils font le plein de provisions. Tout serait parfait si un chat errant, aussi stupide qu'opiniâtre, ne venait pas semer la panique. C'est le début d'une grande aventure pour un oiseau enjoué et un écureuil peureux. Bien que totalement opposés, les deux héros en quête de tranquillité vont pourtant se lier d'amitié tout en essayant de quitter le bosquet. Direction : Le sud, là où les oiseaux partent en migration.