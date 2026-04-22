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#Roman francophone

Un balcon à Naples

Juliette Elamine

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Anita, jeune chercheuse française, sillonne l'Italie pour redonner une voix aux héroïnes de la Résistance à travers sa thèse. Après Rome et Milan, sa route la mène à Naples, dans une petite auberge nichée sur le pont Sanità. Lorsqu'elle pose ses valises, la jeune femme reçoit un étrange guide aux allures de jeu de piste confié par Gabriella, la propriétaire, l'invitant à découvrir la ville sous un jour nouveau. Entre les ruelles bouillonnantes du quartier de la Sanità et les récits vibrants de Leone, un réceptionniste aussi troublant qu'érudit, l'Histoire se confronte à la réalité brute des marques laissées par la guerre. Dans cette ville où le passé ne meurt jamais, Anita s'apprête à découvrir que les archives les plus précieuses ne se trouvent pas toujours dans les bibliothèques, mais dans le coeur de ceux qui se souviennent.

Par Juliette Elamine
Chez Maison Pop

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Auteur

Juliette Elamine

Editeur

Maison Pop

Genre

Littérature française

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Un balcon à Naples

Juliette Elamine

Paru le 22/04/2026

Maison Pop

19,95 €

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