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Le présent est un jeu

Yrieix Rémusat

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Au fil de mes lectures et du chemin personnel que je parcourais, j'étais souvent confronté à la complexité du langage et des concepts proposés dans le développement de soi. Je ne suis pas un gourou, juste un gars lambda qui a quelques clés à filer à qui veut les entendre. " Le présent est un jeu " est né de cette volonté de simplifier et de vulgariser tous ces outils qui nous changent la vie au quotidien. Avec des exercices simples, un langage presque " parlé ", sans oublier l'intervention d'une psychologue, ce carnet de vacances pour la vie est un condensé des basiques du développement personnel et une ouverture sur la connaissance de soi accessible à tous. S'intéresser à soi devient un jeu pour moi, alors pourquoi pas pour vous aussi ?

Par Yrieix Rémusat
Chez Fernand Lanore

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Auteur

Yrieix Rémusat

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Réussite personnelle

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Le présent est un jeu

Yrieix Rémusat

Paru le 27/05/2026

124 pages

Fernand Lanore

11,00 €

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