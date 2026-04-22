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Alpha

Arthur-Louis Cingualte

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Divertissement joyeux, fable inspirée, thriller haletant, pamphlet éloquent... Et si, en plus de tout cela, Babe, le cochon dans la ville, au travers des aventures urbaines et révolutionnaires du cochon devenu berger et de ses amis, avait été l'intuition de quelque chose d'ordre prophétique, un signe purement apocalyptique ? Pour le spectateur ayant vécu les confinements mondiaux et/ou vu avec quelle rapidité, face à une campagne ravagée par la chasse et l'exploitation agricole intensive, la ville était redevenue un havre de paix pour les animaux sauvages, Babe semblait déjà lui rappeler que dans l'hypothèse d'une fin du monde, l'enfer des uns pourrait bien être le paradis retrouvé des autres.

Par Arthur-Louis Cingualte
Chez Alhambra éditions

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Auteur

Arthur-Louis Cingualte

Editeur

Alhambra éditions

Genre

Essais

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Alpha

Arthur-Louis Cingualte

Paru le 19/04/2026

64 pages

Alhambra éditions

7,00 €

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