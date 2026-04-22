Le petit chat sans poils

C'est l'histoire d'un petit chat complexé car il n'a aucun poil ! Pour dissimuler ce qu'il considère comme une tare, il emprunte un manteau. Mais ce n'est pas très pratique... Alors qu'il est coincé, tous les autres chats - que cette tenue intriguait - lui viennent en aide. Notre petit chat avoue donc sa tristesse de ne pas être comme les autres... On lui fait alors comprendre qu'il faut aller au-delà des apparences et que la différence n'empêche pas l'amitié et la solidarité... Une histoire pleine d'humour pour prouver que la différence n'est pas un obstacle, car finalement, tout le monde est unique.