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Litha

Ketty Orain-Ferella

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Dans ce nouveau volume de la collection " Grimoires des Sabbats ", découvrez les traditions du solstice d'été, ce moment où la lumière règne sans partage et où le soleil atteint son apogée. Même si la mémoire des anciennes réjouissances s'est quelque peu dissipée, dans les campagnes on se souvient encore des feux de la Saint-Jean, héritage chrétien des célébrations qui ouvraient autrefois la saison estivale. Temps de joie, de rassemblements mais aussi de croyances populaires, le début de l'été demeure une période foisonnante et gorgée d'une magie qui ne demande qu'à être ravivée. Dans ce grimoire, découvrez les secrets des cueillettes sacrées, les rituels du feu et l'esprit joyeux de ce sabbat qui célèbre la vitalité du monde. Laissez l'inspiration vous guider pour célébrer le sabbat le plus lumineux de l'année : origine ; mises en pratique concrètes ; activités ; rituels et sortilèges. Que vous soyez païen, païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simple curieux, laissez-vous emporter par l'élan joyeux de Litha, où la lumière invite chacun à célébrer ce que la vie offre de plus vibrant.

Par Ketty Orain-Ferella
Chez Danaé

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Auteur

Ketty Orain-Ferella

Editeur

Danaé

Genre

Magie

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Litha

Ketty Orain-Ferella

Paru le 27/05/2026

320 pages

Danaé

25,00 €

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