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La France : du populisme au chaos

Jean Peyrelevade

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La France est au bord du précipice. La probabilité d'une crise profonde est importante. En effet, il y a un nombre considérable de problèmes très sérieux à résoudre : améliorer la compétitivité, réduire le chômage, augmenter l'emploi, travailler plus et investir davantage dans les entreprises, la défense, l'innovation, la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, équilibrer le régime des retraites et mettre fin au déficit. Mais, à tout moment, cette situation peut déclencher le drame. Notamment en cas de victoire possible de l'extrême droite. A chacune de ces difficultés, on peut trouver des solutions que je me suis permis d'esquisser. Le rétablissement est possible. A condition de le vouloir. Hélas, nos appareils de prise de décision, pyramidaux, hiérarchisés, dans le domaine politique comme dans le domaine social, ne s'y prêtent pas. Sans vrais contacts avec la réalité, leurs acteurs s'intéressent à la prise de pouvoir beaucoup plus qu'à son exercice. Notre seule chance d'échapper aux extrêmes, c'est de voir arriver à une prochaine élection présidentielle un chef d'Etat convaincu de la nécessité de renforcer une démocratie menacée. Comment ? Par une décentralisation politique et sociale, un rééquilibrage des pouvoirs. On a donc besoin d'un changement constitutionnel pour retrouver des moyens d'action. Qui relèvera le défi ?

Par Jean Peyrelevade
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

Jean Peyrelevade

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Sociologie politique

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La France : du populisme au chaos

Jean Peyrelevade

Paru le 22/04/2026

239 pages

Editions Odile Jacob

23,90 €

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