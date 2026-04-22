Les dinosaures en questions

Un livre documentaire mêlant photos et illustrations réalistes pour tout connaître des dinosaures : les différentes espèces et les époques où elles ont vécu, leur reproduction, leur comportement, leur alimentation, les techniques de chasse et de défense... Seize questions pour tout savoir sur les dinosaures Les dinosaures ont-ils vraiment existé ? A quelle époque vivaient les dinosaures ? C'était quoi, un dinosaure ? Combien existait-il d'espèces de dinosaures ? Comment sait-on à quoi ressemblaient les dinosaures ? Où vivaient les dinosaures ? Qui était le plus grand des dinosaures ? A quoi ressemblait l'époque des dinosaures ? Comment communiquaient les dinosaures ? Comment se reproduisaient les dinosaures ? Pourquoi le diplodocus avait-il un long cou ? Comment le tyrannosaure chassait-il ? Quelles étaient les tactiques des herbivores pour se défendre ? Existait-il des dinosaures qui vivaient dans la mer ? Les dinosaures savaient-ils voler ? Comment les dinosaures ont-ils disparu ? Deux façons d'explorer une thématique La collection "Topic" propose deux manières de plonger dans l'information : en suivant l'ordre des pages, ou en piochant parmi les pictogrammes présentés au début du livre. Envie de savoir de quoi parle le picto "Paléontologie" ? Rendez-vous aux pages indiquées !