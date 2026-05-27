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#Roman francophone

La couleur des sentiments

Kathryn Stockett

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1962, Mississippi. Les lois raciales font encore autorité. Chez les Blancs de Jackson, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine, et qui s'occupent des enfants. En quarante ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue. Si elle venait à être renvoyée, il lui faudrait changer de ville, d'Etat. Comme Constantine que, pour des raisons inavouables, les Phelan ont congédiée... De retour en ville après des études de journalisme, Skeeter, la fille des Phelan, veut découvrir pourquoi celle qui l'a élevée avec amour pendant vingt-deux ans est un jour partie sans un mot. La jeune bourgeoise blanche et les deux domestiques noires, poussées par l'envie de changer les choses malgré la peur, vont alors unir leurs destins et, en grand secret, écrire leur histoire. Passionnant, drôle, émouvant, La Couleur des sentiments, premier roman de Kathryn Stockett, a bouleversé le monde entier.

Par Kathryn Stockett
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Kathryn Stockett

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La couleur des sentiments

Kathryn Stockett trad. Pierre Girard

Paru le 27/05/2026

624 pages

Actes Sud Editions

10,20 €

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