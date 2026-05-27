Ne la quitte pas des yeux

Une sortie en famille, quelques secondes d'inattention... et une épouse qui disparaît sans laisser de trace. Journaliste dans une rédaction locale, David Harwood travaille trop. Passer une journée en famille dans un parc d'attractions lui semblait une bonne idée... Pourtant, à peine sont-ils arrivés que Jan, sa femme, se volatilise. Escapade préméditée ? Kidnapping ? Tandis que les hypothèses se multiplient, une certitude s'impose : David ne connaissait pas vraiment celle avec qui il partageait sa vie. Rapidement suspecté par la police, il n'a plus qu'une option : mener sa propre enquête.