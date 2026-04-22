Debut or Die Tome 3

Après le triomphe des concerts de Idol Inc, les épreuves montent d'un cran. Cette fois, ce n'est plus sur scène que tout se joue... mais sur les réseaux sociaux. Gunwoo le découvre à ses dépens : la gloire numérique est aussi cruelle qu'éphémère. Likes, hashtags, fancams et rumeurs... la moindre action peut tout faire basculer. Entre stratégies d'image, contenus viraux et fans survoltés, la bataille de la popularité a commencé... et il n'y a pas de prisonnier. Sous les projecteurs numériques, chaque clic devient une arme. Un " like " peut vous faire débuter ou mourir...