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Dieu, la source et l'univers philosophal

Harry Roselmack

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On consent à se former à tout pour augmenter ses compétences... sauf à la vie elle-même ! Comment avancer dans la bonne direction si nous ignorons les lois fondamentales qui gouvernent l'existence ? Dans ce livre percutant, Harry Roselmack enquête sur Dieu, la source et l'univers. Le journaliste explore l'idée d'un principe créateur et d'un principe d'harmonie, et révèle les pouvoirs que l'univers a placés en chacun de nous : création, guérison, conscience... Un guide de réflexion puissant et contemporain, pour celles et ceux qui veulent comprendre le monde, leur mission, et reprendre la main sur leur façon de vivre à travers la sagesse la plus élevée.

Par Harry Roselmack
Chez J'ai lu

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Auteur

Harry Roselmack

Editeur

J'ai lu

Genre

Connaissance de soi

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Dieu, la source et l'univers philosophal

Harry Roselmack

Paru le 27/05/2026

224 pages

J'ai lu

8,30 €

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