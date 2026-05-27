Dieu, la source et l'univers philosophal

On consent à se former à tout pour augmenter ses compétences... sauf à la vie elle-même ! Comment avancer dans la bonne direction si nous ignorons les lois fondamentales qui gouvernent l'existence ? Dans ce livre percutant, Harry Roselmack enquête sur Dieu, la source et l'univers. Le journaliste explore l'idée d'un principe créateur et d'un principe d'harmonie, et révèle les pouvoirs que l'univers a placés en chacun de nous : création, guérison, conscience... Un guide de réflexion puissant et contemporain, pour celles et ceux qui veulent comprendre le monde, leur mission, et reprendre la main sur leur façon de vivre à travers la sagesse la plus élevée.