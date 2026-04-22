Surréalismes

LE LIVRE A l'automne 1924 paraissait aux éditions du Sagittaire chez Simon Kra le premier Manifeste du surréalisme rédigé par André Breton qui prit la tête du mouvement. Après avoir retracé depuis dada et la Première Guerre mondiale les origines du surréalisme, le livre analyse l'évolution de ses aspects, artistiques, théoriques, politiques et sociaux en distinguant trois grandes périodes : les années 20, le tournant des années 30 et l'après-Seconde Guerre mondiale. Un accent particulier est porté sur le renouvellement récent des approches historiographiques ; féminisme, mondialisation, marché de l'art surréaliste (les surréalistes et l'argent), éco-surréalisme. Enfin, la réactivation du surréalisme par l'art contemporain et notamment la création générative de l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle et ses mondes offre une approche élargie et internationale de l'un des mouvements littéraire et esthétique les plus marquants du XXe siècle.