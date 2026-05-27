Les Histoires de Kaede

Kaede, jeune instructrice tokyoïte, découvre d'étranges coupures de journaux glissées dans un livre d'occasion. Elle pense aussitôt qu'elles ont été insérées par son grand-père atteint de démence. Ce dernier possède un incroyable talent de déduction et une immense culture des grands classiques de la littérature policière, du meurtre en chambre close aux disparitions les plus singulières. Ensemble, ils vont faire travailler leur imagination sans limiteà partir de petits mystères du quotidien... jusqu'à ce que la fiction s'immisce dans le réel et menace Kaede. Un roman plein d'intrigues et de rebondissements, mais aussi une belle histoire sur la relation entre une petite-fille et son grand-père tous deux animés par la même passion. Concours pluripro. Traduit du japonais par Mathilde Tamae-Bouhon.