La maison aux nouveau-nés

Dans un paisible village allemand, la vie d'Allina, partagée entre son travail dans une librairie et les week-ends qu'elle passe avec ses amis, est idyllique. Jusqu'à cette nuit de 1938 où des membres du parti nazi font irruption chez elle et assassinent sa famille juive sous ses yeux. Violée par un officier SS, la jeune femme est conduite dans un Lebensborn, un lieu où l'on force les femmes à procréer avant de confier les bébés à des foyers allemands. Allina est alors témoin du terrible sort réservé à certains nouveau-nés. Lorsqu'elle rencontre Karl, un officier allemand qui dissimule bien des secrets, une lueur d'espoir s'allume : peut-être a-t-elle trouvé un allié prêt à l'aider à sauver ces enfants... Une inoubliable histoire d'amour et de sacrifice. Un roman exceptionnel. Heather Morris. Traduit de l'anglais par Morgane Bratschi.