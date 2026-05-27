Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les courtisanes de Venise

Muriel Romana

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nostradamus annonce à Catherine de Médicis une terrible prophétie : François II, son fils aîné, est menacé de mort. Quelque part à Venise, un ennemi le guette. Déterminée à tout faire pour empêcher la prédiction de se réaliser, la reine-mère y dépêche ses quatre demoiselles d'honneur. La cité lacustre les attend, dissimulant sous ses eaux troubles bien des secrets et des dangers. Subtiles stratèges, les espionnes parviendront-elles à sauver le jeune roi ? Plus fort que Mission impossible et Les Trois Mousquetaires, voici l'escadron féminin de la reine mère Catherine de Médicis. Alerte, rusé, ce deuxième opus de cette saga captive dans un décor féérique à la frontière de l'Orient et de l'Occident. Avantages.

Par Muriel Romana
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Muriel Romana

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Renaissance

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les courtisanes de Venise par Muriel Romana

Commenter ce livre

 

Les courtisanes de Venise

Muriel Romana

Paru le 27/05/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252252
9782253252252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.