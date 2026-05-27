Les courtisanes de Venise

Nostradamus annonce à Catherine de Médicis une terrible prophétie : François II, son fils aîné, est menacé de mort. Quelque part à Venise, un ennemi le guette. Déterminée à tout faire pour empêcher la prédiction de se réaliser, la reine-mère y dépêche ses quatre demoiselles d'honneur. La cité lacustre les attend, dissimulant sous ses eaux troubles bien des secrets et des dangers. Subtiles stratèges, les espionnes parviendront-elles à sauver le jeune roi ? Plus fort que Mission impossible et Les Trois Mousquetaires, voici l'escadron féminin de la reine mère Catherine de Médicis. Alerte, rusé, ce deuxième opus de cette saga captive dans un décor féérique à la frontière de l'Orient et de l'Occident. Avantages.