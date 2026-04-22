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Rooster Fighter - Coq de Baston Tome 1

Shu Sakuratani

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Pour obtenir justice, il se battra bec et griffes ! Cocori-K. -O. ! Dans un Japon ravagé par les kijû, des monstres gigantesques et assoiffés de sang, les humains, complètement démunis face à cette menace sans précédent, vivent chaque jour avec la crainte que celui-ci soit le dernier. Seul un être trouve encore le courage de faire face à ces mystérieuses créatures : un coq, à la détermination sans faille et au cri surpuissant. Son but, retrouver celui qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux ! Ecrit et dessiné par Shu Sakuratani, Rooster Fighter est un manga qui a su conquérir le coeur des lecteurs de nombreux pays. Action, parodie et humour sont au centre de ce récit survitaminé.

Par Shu Sakuratani
Chez Mangetsu

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Auteur

Shu Sakuratani

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

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Rooster Fighter - Coq de Baston Tome 1

Shu Sakuratani trad. Alexandre Fournier

Paru le 22/04/2026

192 pages

Mangetsu

3,00 €

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Scannez le code barre 9782382818947
9782382818947
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