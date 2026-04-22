Rooster Fighter - Coq de Baston Tome 1

Pour obtenir justice, il se battra bec et griffes ! Cocori-K. -O. ! Dans un Japon ravagé par les kijû, des monstres gigantesques et assoiffés de sang, les humains, complètement démunis face à cette menace sans précédent, vivent chaque jour avec la crainte que celui-ci soit le dernier. Seul un être trouve encore le courage de faire face à ces mystérieuses créatures : un coq, à la détermination sans faille et au cri surpuissant. Son but, retrouver celui qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux ! Ecrit et dessiné par Shu Sakuratani, Rooster Fighter est un manga qui a su conquérir le coeur des lecteurs de nombreux pays. Action, parodie et humour sont au centre de ce récit survitaminé.