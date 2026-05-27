Sur la touche

Une ambulance toutes sirènes hurlantes rompt le calme habituel d'une banlieue chic de Sydney : le match de football des moins de quatorze ans a fini en pugilat généralisé mêlant enfants, parents et coachs. Que s'est-il passé ? Quelques mois plus tôt, Audrey, joueuse prometteuse de treize dans, rêve d'intégrer l'équipe nationale d'Australie. Elle, ou son père ? Jonica, sa mère, effacée devant l'autorité de son mari, est néanmoins fine observatrice, et s'inquiète de l'attitude agressive de Katerina, la seule autre fille de l'équipe mixte d'Audrey. Mais ce qu'elle ne perçoit pas, ce sont les troubles du comportement de sa fille, sous son propre toit... Dans un roman sous haute tension, Karen Viggers aborde avec empathie et réalisme l'adolescence et ses zones obscures, la parentalité et ses écueils, à travers l'histoire d'une communauté qui se fissure jusqu'à l'implosion. Un roman social délicat et incisif. France Dimanche. Karen Viggers est l'une des grandes écrivaines de ce début de siècle. Gérard Collard, Le Magazine de la santé. Traduit de l'anglais (Australie) par Aude Carlier.