"Depuis le 7 octobre, je ne dors plus vraiment. Je ferme les yeux, mais la nuit ne me repose pas. Elle me replonge dedans. Le tunnel. Les explosions. Les cris qui déchirent l'air. Je me réveille en sursaut, le coeur affolé, avec une question qui cogne plus fort que tout : comment continuer ? J'ai appris à sourire. A divertir. A rassurer. A porter un masque. Enfant déjà, j'avais fabriqué une bulle pour tenir le monde à distance. Mais le monde l'a pulvérisée. Depuis des mois, la haine ne chuchote plus. L'antisémitisme progresse à visage découvert. Et soudain, l'air manque. Alors j'ai retiré le masque. Après J'ai perdu un bédouin dans Paris, j'ai reçu un amour que je n'avais pas vu venir. Et j'ai compris que l'espoir n'est plus une évidence, mais un sport de combat. Même la nuit ne veut pas de moi est le récit d'un homme qui a vacillé dans une époque qui tremble, mais qui a découvert une vérité essentielle : on ne tient pas seul. C'est un livre sur cette décision, chaque matin recommencée : choisir la lumière". Arthur J. Essebag